Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını açıkladı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 16:10 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:12
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını açıkladı. Doktora gittiğinde, sağ gözünde enteresan bir hastalık olduğunu öğrendiğini belirtti. İşte detaylar...
Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sağ gözünde görme kaybı yaşadığını duyurdu.
Yılmaz, "Sağ gözüm resmen görmüyor," diyerek yaşadığı durumu ifade etti.
Doktora başvurduğunu ve yapılan muayenede sağ gözünde garip bir hastalık tespit edildiğini söyledi.
Ünlü komedyen, doktorların kendisine detaylı bir inceleme yaparak teşhis koyduğunu ve tedavi sürecine başladığını belirtti.
Bu gelişme, Yılmaz'ın hayranlarını büyük ölçüde endişelendirdi.
Komedyen, moralini yüksek tutmaya çalıştığını açıkladı.
Kaynak: TGRT Haber