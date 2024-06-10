Cem Yılmaz, sağ gözünde yüzde 50 görme kaybı yaşadığını açıkladı

10 Haziran 2024 16:10 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:12

Cem Yılmaz ile Tolga Çevik'ten yıllar sonra yan yana poz!

Cem Yılmaz ile Tolga Çevik'ten yıllar sonra yan yana poz!

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sağ gözünde görme kaybı yaşadığını duyurdu.

Yılmaz, "Sağ gözüm resmen görmüyor," diyerek yaşadığı durumu ifade etti.

Doktora başvurduğunu ve yapılan muayenede sağ gözünde garip bir hastalık tespit edildiğini söyledi.

Ünlü komedyen, doktorların kendisine detaylı bir inceleme yaparak teşhis koyduğunu ve tedavi sürecine başladığını belirtti.

Bu gelişme, Yılmaz'ın hayranlarını büyük ölçüde endişelendirdi.

Komedyen, moralini yüksek tutmaya çalıştığını açıkladı.