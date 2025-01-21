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Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin tarihleri ve anlamı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
21 Ocak 2025 17:28 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 17:30
Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin tarihleri ve anlamı merak ediliyor

Kışın sona erdiği ve baharın yaklaştığına işaret olarak bilinen Cemre olayıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Cemrenin, havaya, suya ve toprağa düşeceği tarihler araştırılıyor.

Cemreler, her yıl Şubat​ ve Mart​ aylarında, sırasıyla birer hafta arayla düşer.

Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaş tarihleri araştırmaya koyuldu.

Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin tarihleri ve anlamı merak ediliyor - 1. Resim

CEMRE​ NEDİR?

Cemre düşmesi, Türk kültüründe ve eski inanışlarda kışın sona erdiğini ve baharın yaklaştığını işaret eden önemli bir doğa olayı olarak bilinir.

Cemre, aslında kelime olarak kor halindeki ateş anlamına gelir, ancak mecaz olarak ısı artışı anlamında kullanılır.

Cemre ne zaman düşecek? Cemrenin tarihleri ve anlamı merak ediliyor - 2. Resim

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Her yıl 20 Şubat tarihinden itibaren birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğü bilinen cemrenin ilki 19 20 Şubat gibi havaya düşüyor.

Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart 2025 günü toprağa düşecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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