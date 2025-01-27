Cengiz Ünder Beşiktaş’a mı transfer oluyor? Fenerbahçe’ye resmi teklif yapıldı

27 Ocak 2025 18:02 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:13

Fenerbahçe’de istediği gibi forma şansı bulamayan milli yıldız Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Beşiktaş’ın yıldız oyuncuyu kiralamak için Fenerbahçe’nin kapısını çaldığı belirtiliyor.

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Teknik direktör sorununu Ole Gunnar Solskjaer ile çözen Beşiktaş bu kez ibreyi transfer çalışmalarına çevirdi.

Siyah-beyazlı ekibin, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder'i transfer etmek istediği iddiaları gündeme geldi.

CENGİZ ÜNDER BEŞİKTAŞ’A MI TRANSFER OLUYOR?

İddialara göre Beşiktaş, Fenerbahçe’ye Cengiz Ünder için resmi transfer teklifinde bulundu.

Beşiktaş’ın teklifinde transfere kiralık olarak yaklaştığı ve satın alma opsiyonu da sunduğu belirtiliyor.

Kiralık anlaşmasının ise 1.5 yıl üzerinden konuşulduğu iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER’İN FENERBAHÇE KARNESİ

Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro. Fenerbahçe oyuncuyu 15 milyon euro’ya almıştı.

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maça çıktı.

Ünder, bu karşılaşmalarda 161 dakika sahada kaldı.