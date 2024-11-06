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Cengizhan Sabuncu neden öldü? Sibel Can’ın asistanıydı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 14:44 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:50
Cengizhan Sabuncu neden öldü? Sibel Can’ın asistanıydı

Ünlü şarkıcı Sibel Can’ın yakın dostu ve asistanı Cengizhan Sabuncu, hayatını kaybetti. Sibel Can’ı yasa boğan ölümün ardından Sabuncu son yolculuğuna uğurlanırken, hayatını kaybetme sebebi merak konusu oldu.

Sibel Can'ın 12 yıllık can dostu ve menajeri Cengizhan Sabuncu henüz 55 yaşındayken hayata veda etti.

2000'li yılların başında ünlü isimleri taklit ettiği 'Tıpatıp Show' ile ünlü olan ve uzun zamandır da Sibel Can'ın menajerliğini yürüten Sabuncu’nun ani vefatının ardından, hayatını neden kaybettiği araştırılıyor.

Cengizhan Sabuncu neden öldü? Sibel Can’ın asistanıydı - 1. Resim

CENGİZHAN SABUNCU NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü assolistin yıllardır asistanlığını yapan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanserine yenildi.

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye kaldırılan Cengizhan’ın kanserinin 4 evreye kadar ilerlediği tespit edildi.

Yapılan tedavilerin olumsuz sonuçlanmasının ardından Cengizhan Sabuncu yaşam savaşını kaybetti.

Cengizhan Sabuncu neden öldü? Sibel Can’ın asistanıydı - 2. Resim

CENGİZHAN SABUNCU KİMDİR?

Cengizhan Sabuncu Ünlü isimlerin taklitlerini yaparak tanınmıştı. 55 yaşında hayatını kaybetti. Sibel Can'ın menajerliğini yapmaktaydı.

Sıkça Sorulan Sorular
Sibel Can'ın dostu ve menajeridir
4. evre kanser hastasıydı

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Kaynak: TGRT Haber

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