15 Ekim 2024 10:43 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 11:00

Kadın sanatçılar yatırımlarını araziler, apartmanlar ve rezidanslar alarak değerlendiriyor. Yaptıkları servetle dikkat çeken kadın sanatçılar arasında yer alan isimler belli oldu.

Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları belli oldu. Gayrimenkul zengini olan Seda Sayan​ listenin ilk sırasında yer alırken, yatırımları ise bir bir ortaya çıktı. Kazançlarını farklı farklı sektörlere yatıran kadın sanatçılar arasında ilk 10'da kimler var?

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN KADIN SANATÇILARI BELLİ OLDU

En zengin kadın sanatçıları arasında ilk sırayı Seda Sayan aldı. Kazancını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, son olarak ise Etiler'de aldığı mekanla dikkat çekti.

İkinci sırada ise Sibel Can​ var. Emlak zengini olarak bilinen Sibel Can, sahnelerden astronomik ücretler kazandı. Televizyon dizilerinde de yer alan Sibel Can sadece Türkiye'de değil. Miami'deki yatırımlarıyla da biliniyor.

Sahneleri bırakan Sezen Aksu​, listede üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'de yalıda oturan sanatçılar arasında yer alan Sezen Aksu, şarkılarından kazandığı paraları gayrimenkule yatırdı. Ses kayıt stüdyosu, evleri ve sayısız arabası olan Sezen Aksu,

Emel Sayın​, yıllardır film ve tv dizileri çevirse de, asıl mal varlığını sahneden elde etti. Sahnelerden kazandıkları ile Marmaris'ten otel alan Emel Sayın, Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları arasında yer aldı.

Aşkın Nur Yengi, Beykoz'daki bir sitede içinde pek çok dükkan bulunan bir pasaj satın aldı. Tutumlu olduğunu röportajında belirten Aşkın Nur Yengi, kazandıklarını gayrimenkule yatıran isimler arasında yer alıyor.

Nilüfer, listede yer alan isimlerden biri oldu. 50 yıllık kariyer hayatında sayısız konser veren Nilüfer, kazancını gayrimenkule yatırdı.