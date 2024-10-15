Cansu Canan Özgen dolandırıcıların yeni kurbanı oldu! Banka hesabını boşalttılar

15 Ekim 2024 09:32 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:32

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, dolandırıcıların yeni kurbanı oldu. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi, Cansu Canan Özgen’i ikna ederek 450 bin TL dolandırdı.

Sunucu ve gazeteci olan Cansu Canan Özgen, dolandırıcıların ağına düşen yeni isim oldu. Hesabının güvenliği için işlem yapması gerektiğini söyleyen dolandırıcılar, Cansu Canan Özgen'i 450 bin TL dolandırdı.

CANSU CANAN ÖZGEN DOLANDIRILDI

Geçtiğimiz yıl aralık ayında, Mustafa A. isimli dolandırıcı​, banka numarasına benzeyen bir hattan Cansu Canan Özgen'i arayarak işlem yapması gerektiğini söyledi. Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre şüpheli, dolandırıcı, sunucu Cansu Canan Özgen'in özel banka bilgilerine erişerek hesabından 450 bin lirayı başka bir hesaba transfer etti.

Durumu fark eden Özgen, hemen banka yetkililerini aradı. Savcılığa giden Özgen, suç duyurusunda bulundu. İfadesinde, kişilik haklarına yönelik bir saldırı gerçekleştiğini ve maddi ile manevi zarar uğradığını belirtti. Gözaltına alınan Mustafa A. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.