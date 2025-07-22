Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattı kapalı mı? Ne zaman açılacağına dair açıklama bekleniyor

Her gün binlerce kişinin kullandığı Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattında bugün iki istasyon geçici olarak kapatıldı. Erken saatlerde Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapatıldı.

YENİKAPI ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI KAPALI MI?

Bugün Metro İstanbul'un X hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattının DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapatıldı.

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır.

Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir."

YENİKAPI ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan IDEF 2025 nedeniyle olduğu tahmin edilen geçici durak kapatma hakkında Metro İstanbul paylaşımda bulundu. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattının DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapalı olurken, açılacağı saat hakkında bilgilendirme henüz gelmedi. İstasyonların normal seyrine döndüğüne dair bilgilendirme Metro İstanbul'un X hesabı üzerinden yapılacak.

https://x.com/metroistanbul/status/1947528196968354066