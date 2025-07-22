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 | Sumru Tarhan

Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattı kapalı mı? Ne zaman açılacağına dair açıklama bekleniyor

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IDEF 2025 nedeniyle bugün bazı tedbirler alındı. Erken saatlerde Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattı kapatıldı. İş çıkışında metro hattını kullanacak olanlar ise Atatürk Havalimanı metro açıldı mı araştırmaya başladı.

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Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattı kapalı mı? Ne zaman açılacağına dair açıklama bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 16:30

Her gün binlerce kişinin kullandığı Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattında bugün iki istasyon geçici olarak kapatıldı. Erken saatlerde Metro tarafından yapılan duyuruya göre DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapatıldı.

YENİKAPI ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI KAPALI MI?

Bugün Metro İstanbul'un X hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattının DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapatıldı.

Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattı kapalı mı? Ne zaman açılacağına dair açıklama bekleniyor

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattımızın DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacaktır.
Seferlerimiz Yenikapı-Yenibosna istasyonları arasında gerçekleştirilecektir."

Yenikapı Atatürk Havalimanı metro hattı kapalı mı? Ne zaman açılacağına dair açıklama bekleniyor

YENİKAPI ATATÜRK HAVALİMANI METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan IDEF 2025 nedeniyle olduğu tahmin edilen geçici durak kapatma hakkında Metro İstanbul paylaşımda bulundu. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattının DTM ve Atatürk Havalimanı istasyonları ikinci bir duyuruya kadar kapalı olurken, açılacağı saat hakkında bilgilendirme henüz gelmedi. İstasyonların normal seyrine döndüğüne dair bilgilendirme Metro İstanbul'un X hesabı üzerinden yapılacak.
https://x.com/metroistanbul/status/1947528196968354066

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ETİKETLER
#İstanbul
#Yenikapı Atatürk Havalimanı Metro Hattı
#Metropoliten
#Dtm İstasyonu
#Atatürk Havalimanı İstasyonu
#Idef 2025
#Aktüel
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