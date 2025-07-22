Sondaj çalışması sırasında yangın çıktı! Yaralılar var

İstanbul
Siirt'in Eruh ilçesinde "Çetinkol 2B Sismik Araştırma Projesi" kapsamında zemin hazırlama çalışmaları sırasında benzinli el sondaj makinesi alev aldı.
Çıkan yangında 3 işçi yaralandı. İşçilerden birinin yüzünden, diğer ikisinin ise kollarından hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaralı işçiler Eruh Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.