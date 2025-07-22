Sondaj çalışması sırasında yangın çıktı! Yaralılar var

Siirt'in Eruh ilçesinde "Çetinkol 2B Sismik Araştırma Projesi" kapsamında zemin hazırlama çalışmaları sırasında benzinli el sondaj makinesi alev aldı.

3 İŞÇİ YARALANDI

Çıkan yangında 3 işçi yaralandı. İşçilerden birinin yüzünden, diğer ikisinin ise kollarından hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

GEREKLİ İNCELEMELER BAŞLATILDI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yaralı işçiler Eruh Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.