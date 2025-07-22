Bursa'da korkutan yangın! İtfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor

Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikadan yükselen dev kara dumanlar, hem yakın bölgelerde hem de şehrin pek çok noktasından fark edilirken, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve endişe oluşturdu.

Dumanların gökyüzünü kaplaması, çevrede yaşayanları tedirgin ederken, bazı vatandaşlar da olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, alevlerle mücadele etmek için yoğun bir çaba sarf etti.

Yangına müdahale için bölgeye takviye ekiplerin de gönderildiği öğrenildi.