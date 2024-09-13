Cenk Ergün kulübe ve kendine daha fazla zarar gelmemesi nedeniyle istifa etti

13 Eylül 2024 13:41 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:02

Taraftarlar tarafından son zamanlarda eleştirilen Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından Cenk Ergün neden istifa etti, kimdir sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray​'da sarsıntılar devam ediyor.

Taraftarlar tarafından uzun zamandır eleştirilere maruz bırakılan Cenk Ergün​ sosyal medya hesabından istifa​ ettiğini açıkladı.

Cenk Ergün​, Instagram hesabından yaptığı açıklamada futbol direktörlüğü görevinden hem kulübe zarar gelmemesi hem de adının daha fazla itibarsızlaştırılmaması için Galatasaray​'dan istifa​ ettiğini açıkladı.

Ayrıca ilerleyen günlerde daha detaylı bir açıklama yapacağını da belirtti.

Cenk Ergün​ tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa​ etmiş bulunmaktayım.

İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum.

Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım."

Cenk Ergün​ 1974 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

İlkokulu burada tamamladıktan sonra Galatasaray​ Lisesi matematik bölümünden mezun oldu.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nü tamamlayan Cenk Ergün​, 2000-2003 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu için reklam ve sponsorluk pazarlaması ve A Milli Futbol Takımı özel maç organizasyonları yaptı.

2003-2006 yılları arasında ise Trabzonspor Sportif A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

Buradaki görevinin ardından ise Galatasaray​ Sportif A.Ş'de Özel Projeler Sorumlusu olarak görev aldı.

2015 yılından 2018 yılına kadar Galatasaray​'da futbol direktörlüğü yapan Cenk Ergün​, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca biliyor.