Cep telefonu kaç taksitle alınıyor? Kredi ile cep telefonu alımı taksit sayısı değişiyor

06 Aralık 2024 09:27 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 09:31

Cep telefonu alımında taksit ve vade sürelerine yönelik yapılan düzenleme, tüketiciler için yeni kurallar getirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon muhasebesini dikkate alarak, krediyle cep telefonu alımına yönelik taksit ve vade sürelerini yeniden düzenledi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), enflasyon​ muhasebesi uygulamasına ilgili basın açıklaması yayımladı. Ayrıca, yenilenmiş ürün​ niteliğinde olan/olmayan ayrımı ile birlikte kredi miktarı ve taksit sayısında değişikliğe gitti.

CEP TELEFONU KAÇ TAKSİTLE ALINIYOR?

BBDK tarafından yapılan düzenlemeyle cep telefonları alımında taksit ve vade sayılarında değişiklik yapıldı. Açıklamada cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde, fiyatı 20 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırının on iki ay, fiyatı 20 bin liranın üzerinde olan cep telefonları için vade sınırının üç ay olarak belirlendiği ifade edildi.

CEP TELEFONU ALIMINDA VADE SAYISI KAÇ OLDU?

"Yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonları için vade sınırının ise fiyatı 25 bin lira ve altında olanlar için 12 ay olduğu aktarılan açıklamada, fiyatı 25 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirlendiği kaydedildi.

KREDİ KARTIYLA CEP TELEFONU ALIMINDA KAÇ TAKSİT YAPILIYOR?

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te yapılan bu düzenlemeler, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde de etkili oluyor. Ancak kredi kartıyla yapılan alımlarda, vade süresine ilişkin özel bir değişiklik yapılmadı.