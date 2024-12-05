Cep telefonu alımlarında limitler arttı! Taksitlerde yeni düzenleme 

05 Aralık 2024 19:56 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 20:00

BDDK, cep telefonu alımlarına yönelik kredi ve taksit düzenlemelerinde yeni güncellemeye gitti. Yapılan düzenlemeye göre, 20.000 TL'ye kadar olan cep telefonları için kredi taksit süresi 12 ay olarak belirlendi. 20.000 TL üzerindeki cihazlarda ise taksit süresi 3 ay ile sınırlandırıldı. Ayrıca, yenilenmiş cep telefonları için de limitler değişti. İşte cep telefonunda son taksitlendirmeler...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında tüketici kredilerine yönelik vade sürelerine ilişkin kuralları yeniden düzenledi.

Yapılan değişiklikle, kredi​ kartı ile yapılan cep telefonu alımlarına dair uygulamada herhangi bir yenilik getirilmedi. Bu düzenlemeyle, yenilenmiş ürün statüsünde olmayan cep telefonları için kredi kartına taksitlendirme seçeneği bulunmuyor. Ancak, yenilenmiş ürün kategorisindeki cep telefonlarında tutar sınırlaması olmaksızın 12 aya kadar taksit yapılabiliyor.

Tüketici kredilerine yönelik düzenlemede ise dikkat çeken yenilikler hayata geçirildi. Önceki uygulamada, fiyatı 12.000 TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, 12.000 TL’yi aşan cep telefonları için ise 3 aylık vade imkânı sağlanıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, cep telefonlarında "yenilenmiş ürün" ve "sıfır ürün" ayrımı yapılarak tutar sınırları yükseltildi.

TELEFON TAKSİDİNDE YENİ FİYATLANDIRMA…

Fiyatı 20.000 TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20.000 TL üzerinde olan cep telefonları için ise vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında fiyatı 25.000 TL ve altında olanlar için vade sınırı 12 ay, fiyatı 25.000 TL üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak düzenlendi.

Yenilenmiş ürün statüsünde değerlendirilebilmesi için cep telefonlarının, Ticaret Bakanlığı’nın “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğindeki işyerlerinden alınması gerekiyor. Yönetmelikte yenilenmiş ürün, kullanılmış malların yenileme merkezi tarafından sertifikalandırılması ve yenilenmesi sonrası satışa sunulmuş hali olarak tanımlanıyor. Yenileme merkezleri ise, Ticaret Bakanlığı ya da Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartları taşıyan, yenileme yetki belgesiyle faaliyet gösteren tüzel kişilerden oluşuyor.