Cercle Brugge Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Belçika deplasmanında Avrupa’ya veda etti

20 Aralık 2024 01:01 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 01:04

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 6. maçında Belçika'nın Cercle Brugge ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz berabere biten maçın ardından Avrupa’ya veda etti

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UEFA Konferans Ligi’nde Başakşehir​ kader maçında Cercle Brugge ile mücadele etti.

Turuncu Lacivertliler Belçika​ ekibi Cercle Brugge ile 1-1 berabere kaldı ve Avrupa​'ya veda etti.

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadele karşılıklı atılan iki golle 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmada Başakşehir'in golü 74. dakikada Piatek’ten gelirken Cercle Brugge'nin 83. dakikada Brunner ile maça dengeyi getirdi.

Bu sonucun ardından üçüncü beraberliğini alan Başakşehir, Konferans Ligi'nde play-off'lara kalamadı ve 6 puanla Avrupa'ya veda etti.

CERCLE BRUGGE BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Krzysztof Piatek'in yaptığı vuruşla 74. dakikada temsilcimiz umut veren golü kaydetti.

Cercle Brugge'ün bu gole cevabı gecikmedi.

Dakika 82’de sağ çaprazdan kullandığı frikikte arka direğe yapılan ortaya Paris Josua Brunner'in kafa vuruşu skora eşitliği getirdi.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı.