Cercle Brugge'un hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

18 Aralık 2024 14:06 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:33

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz RAMS Başakşehir yarın Cercle Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Cercle Brugge'nin hangi ülkenin takımı olduğu ve istatistikleri merak ediliyor.

UEFA Konferans Ligi'nin son maçları kapsamında temsilcimiz RAMS Başakşehir, Cercle Brugge ile karşı karşıya gelecek.

Lig aşamasında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet ile 5 puanda 24. sırada yer alan RAMS Başakşehir grup aşamasını garantilemek için karşılaşmayı kazanmak istiyor.

Maçın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından temsilcimizin rakibi Cercle Brugge'nin hangi ülkenin takımı olduğu merak ediliyor.

CERCLE BRUGGE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Cercle Brugge, 9 nisan 1899 yılında Belçika'nın Brugge şehrinde kuruldu.

2003-2004 sezonundan beri Pro League'de mücadele etmekte olan kulüp ezeli rakibi Club Brugge ile birlikte iç saha maçlarını 29 bin 42 kişilik kapasiteli Jan Breydel Stadyumu'nda oynuyor.

Kulübün tarih boyunca 3 Belçika Pro League 4 Belçika ikinci lig ve 2 Beker van Belgie şampiyonluğu bulunuyor.

Yeşil ve siyah renklerini kullanan Cercle Brugge'nin Transfermartk verilerine göre kadrosunun güncel kadro değeri 59.40 milyon olarak belirtiliyor. Kulübün futbolcularının arasında 7 oyuncu milli takımda forma giyiyor.

CERCLE BRUGGE İSTATİSTİKLERİ

Cercle Brugge, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı 5 karşılaşmanın 3'ünden galibiyet, birer tanesinde ise beraberlik ile mağlubiyet aldı.

Bu karşılaşmaların sonucunda topladığı 10 puan ile kulüp UEFA Konferans Ligi'nde 10. sırada yer alıyor.

Belçika Pro League'de ise 17 puan ile 15. sırada küme düşme tehlikesi yaşıyor.