Çerkezköy yangınında patlamalar da meydana geldi

20 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 11:37

Manisa'da köyün kül olduğu yangında Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

Manisa'da köyün kül olduğu yangında Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı yanmadı!

20 Ağustos günü öğlen saatlerinde Çerkezköy'de son dakika yangın çıkarken söndürmek üzere ekipler olay yerine sevk edildi.

Dumanlar gökyüzüne yükselirken yangın neden, nerede çıktı merak edildi. Ekipler söndürme işlemlerine devam ediyor.

ÇERKEZKÖY YANGIN SON DAKİKA NEDEN, NEREDE ÇIKTI?

Bugün Çerkezköy'de bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Veliköy Mahallesi'ndeki çıkan yangının sebebi henüz bilinmezken yoğun duman ve alevler yükselmeye devam ediyor.

İhbar sonucu olay yerine birçok ekip sevk edilirken yangınla beraber patlama sesleri de yükseldi.

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY YANGIN SON DAKİKA SON DURUM

20 Ağustos günü öğlen saatlerinde Çerkezköy'de bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıkarken nedeni henüz belli olmadı.

Birçok sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edilirken henüz kontrol altına alınamadı.