Çeyrek finale yükselen Esra Yıldız Kahraman’ın maçı 4 Ağustos’ta oynanacak

02 Ağustos 2024 17:50 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 17:55

Milli boksör Esra Yıldız Kahraman, bugün rakibini mağlup ederek Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale çıktı. Heyecanla takip edilen müsabakalar arasında Esra Yıldız Kahraman'ın maçı yer alırken rakibinin kim olacağı da bekleniyor.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Kahraman, kadınlar 57 kg son 16 turunda rakibi Khouloud Hlimi'yi 5-0 yenerek mağlup etti.

Çeyrek finale yükselen milli boksör 4 Ağustos'ta yeniden yarışacak.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN KİMDİR?

4 Temmuz 1997 tarihinde doğan Kahraman, Fenerbahçe SK bünyesinde sporculuk kariyerini devam ettirirken 2020 senesinde yaptığı derece sonucunda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı.

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki ilk kadın boksörler arasında yer alırken 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışmayı sürdürüyor.