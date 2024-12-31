Çeyrek, yarım, tam bilet amorti ne kadar? 2025 Milli Piyango çekilişine sayılı saatler kaldı

31 Aralık 2024 14:13 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 14:49

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat 17.00'de başlayacak. Çekilişin başlamasına saatler kala çeyrek, yarım ve tam biletlerde amortinin ne kadar aldığı gündem oldu. Amorti çıkması durumunda çeyrek 150 TL, yarım 300 TL, tam bilet sahipleri ise 600 TL kazanacak.

Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

Milli piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye ve amorti sonuçları belli olacak

Milli piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Büyük ikramiye ve amorti sonuçları belli olacak

Milli Piyango tarafından her yıl düzenlenen yılbaşı çekilişinin başlamasına saatler kaldı.

Bu yıl garantili büyük ikramiyenin 600 milyon lira, ikinci büyük ikramiyenin ise 2 adet 60'ar milyon lira olduğu açıklandı. Toplamda ise dağıtılacak tutar 3 milyar 499 milyon 50 bin lira olacak.

Büyük ikramiyenin yanı sıra vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam biletlerine amorti çıkması durumunda kazanacakları miktarı da araştırıyor.

ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET AMORTİ NE KADAR?

Çeyrek, yarım ve tam biletlerde amorti çıkması durumunda farklı miktarlarda para ödeniyor.

Amortide çeyrek bilete 150 TL, yarım bilete 300 TL, tam bilete ise 600 TL para verilecek.

BİLETİN KAÇINCI NUMARASI AMORTİYİ BELİRLİYOR?

Amorti biletin son iki rakamına göre belirleniyor. Milli Piyango tarafından yapılacak olan çekilişin ardından kura sonucu belirlenen iki numara amorti olarak sayılıyor.

Eğer biletinizin son iki hanesiyle bu numaralar eşleşiyorsa, amorti kazanmış oluyorsunuz.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango tarafından yılbaşı biletlerinin son iki rakamına göre verilen ikramiye türü amorti olarak adlandırılıyor.

"Teselli ikramiyesi" olarak da bilinen amorti için yılbaşı çekilişi sırasında 2 farklı rakam çekiliyor.

Amorti kazanan biletler genel olarak sahibine verdiği parayı tekrardan iade ediyor.