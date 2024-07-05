Cezası sona eren Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın çeyrek finalde sahaya çıkacak

05 Temmuz 2024 13:33 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 13:33

Türkiye-Hollanda maçına damga vuracak! Türkler İstiklal Marşı'nda Avrupa'ya 'Bozkurt' ile kafa tutacak!

Türkiye-Hollanda maçına damga vuracak! Türkler İstiklal Marşı'nda Avrupa'ya 'Bozkurt' ile kafa tutacak!

Çeyrek finale kalan son 8 takım arasında bulunan A Milli Futbol Takımı, Avusturya mücadelesinde sarı kart alan iki önemli isim İsmail Yüksek ve Orkun kökçü olmadan sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI, CEZASI BİTTİ Mİ?

Türkiye-Çekya Maçında sarı kart alan Hakan Çalhanoğlu, cezasının bitmesiyle Berlin Olimpiyat Stadında yapılacak olan Türkiye-Hollanda maçında sahada yer alacak.

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇINDA SAMET AKAYDIN VAR MI?

Çekya-Türkiye maçının 85.dakikasında sarı kart görerek cezalı konuma düşen Samet Akaydın, cezası süresinin bitmesiyle EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçında sahaya çıkacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇINDA KİMLER FORMA GİYEMEYECEK?

Avusturya-Türkiye Maçında 2-1’lik skorla galip gelerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımından 11.dakikada sarı kart alan Orkun Kökçü ve 42.dakikada sarı kart gören İsmail Yüksek Türkiye-Hollanda Maçında forma giyemeyecek.

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Çeyrek finale yükselen Ay-yıldızlı takım 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü Almanya Berlin Olimpiyat Stadında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

ÇEYREK FİNALDE A MİLLİ FUTBOL TAKIMININ MUHTEMEL 11’LERİ

Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımının muhtemel 11’leri şu şekilde;

Mert Günok

Mert Müldür

Merih Demiral

Abdülkerim Bardakcı

Ferdi Kadıoğlu

Hakan Çalhanoğlu

Okay Yokuşlu

İrfan Can Kahveci

Arda Güler

Kenan Yıldız

Barış Alper Yılmaz

TÜRKİYE YARI FİNALE YÜKSELİRSE KİMİNLE MAÇA ÇIKACAK?

Çeyrek Finale kalan son 8 takımdan Türkiye-Hollanda, İngiltere-İsviçre maçlarının galipleri yarı finalde karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE MAĞLUP OLURSA NE OLACAK?

6 Temmuz günü yapılacak olan Türkiye-Hollanda Maçında Türkiye mağlup olursa EURO 2024’e veda edecek.