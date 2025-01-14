Chelsea-Bournemouth maçına saatler kaldı! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

14 Ocak 2025 16:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:43

Premier Lig'in 21. haftasının ilk maçında bugün Chelsea kendi evinde Bournemouth'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarında yayınlanacak.

Bu sezon Premier Lig​'de son karşılaşmalarda istediği sonucu elde edemeyen Chelsea dördüncü sıraya kadar geriledi. Son oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 1 galibiyet alan Chelsea​ bugün kendi evinde Bournemouth​'u ağırlayacak. Bu sezon oldukça başarılı ilerleyen Bournemouth son 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Futbolseverler tarafından Chelsea-Bournemouth karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Premier Lig'in 21. haftası kapsamında oynanan Chelsea-Bournemouth karşılaşması bugün saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşmada Chelsea'de Fofana, Benoit Badiashile ve Kiernan Dewsbury-Hall sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bournemouth'ta ise milli futbolcu Enes Ünal dahil olmak üzere sekiz futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Karşılaşmada forma giymeyecek futbolcuların listesi şöyle: Enes Ünal - Çapraz bağ yırtığı

Alex Scott - Menisküs yırtığı

Luis Sinisterra - Uyluk sakatlığı

Julian Araujo - Uyluk sakatlığı

Marcos Sensei - Uyluk sakatlığı

Marcus Tavernier - Uyluk problemi

Adam Smith - Kas yaralanması

Evanilson - Ayak kırığı CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA? Londra'da bulunan Stamford Bridge'de oynanacak olan Chelse-Bournemouth maçı beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. CHELSEA-BOURNEMOUTH MUHTEMEL 11 Chelsea: Sanchez; Gusto, Acheampong, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Sancho, Palmer, Neto; Jackson Bournemouth: Travers; Hill, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Cook; Brooks, Kluivert, Ouattara; Semenyo İlgili Haberler Liverpool, Chelsea engeline takılmadı! Frank Lampard Coventry City ile görüşüyor!