Chelsea-Bournemouth maçına saatler kaldı! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
Premier Lig'in 21. haftasının ilk maçında bugün Chelsea kendi evinde Bournemouth'u ağırlayacak. Kritik karşılaşmanın başlamasına saatler kala hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Açıklanan bilgilere göre karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarında yayınlanacak.
Bu sezon Premier Lig'de son karşılaşmalarda istediği sonucu elde edemeyen Chelsea dördüncü sıraya kadar geriledi.
Son oynadığı 5 karşılaşmanın sadece 1 galibiyet alan Chelsea bugün kendi evinde Bournemouth'u ağırlayacak.
Bu sezon oldukça başarılı ilerleyen Bournemouth son 5 karşılaşmada 3 beraberlik ve 2 galibiyet aldı.
Futbolseverler tarafından Chelsea-Bournemouth karşılaşmasının hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.
CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Premier Lig'in 21. haftası kapsamında oynanan Chelsea-Bournemouth karşılaşması bugün saat 22.30'da başlayacak.
Karşılaşmada Chelsea'de Fofana, Benoit Badiashile ve Kiernan Dewsbury-Hall sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Bournemouth'ta ise milli futbolcu Enes Ünal dahil olmak üzere sekiz futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Karşılaşmada forma giymeyecek futbolcuların listesi şöyle:
- Enes Ünal - Çapraz bağ yırtığı
- Alex Scott - Menisküs yırtığı
- Luis Sinisterra - Uyluk sakatlığı
- Julian Araujo - Uyluk sakatlığı
- Marcos Sensei - Uyluk sakatlığı
- Marcus Tavernier - Uyluk problemi
- Adam Smith - Kas yaralanması
- Evanilson - Ayak kırığı
CHELSEA-BOURNEMOUTH MAÇI HANGİ KANALDA?
Londra'da bulunan Stamford Bridge'de oynanacak olan Chelse-Bournemouth maçı beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.
CHELSEA-BOURNEMOUTH MUHTEMEL 11
Chelsea: Sanchez; Gusto, Acheampong, Colwill, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Sancho, Palmer, Neto; Jackson
Bournemouth: Travers; Hill, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Christie, Cook; Brooks, Kluivert, Ouattara; Semenyo