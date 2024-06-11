CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede 2. ara zam talebinde bulundu

11 Haziran 2024 19:21 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 19:25

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün 1,5 saatlik bir görüşme yaptı.

Vatandaşın gündemini ilgilendiren birçok konuyu Cumhurbaşkanı'na iletti.

Özgür Özel, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve tarım üreticilerinin düşük alım fiyatlarına yönelik beklentilerinin karşılanmasını talep etti.

Görüşmede ayrıca, atanmayan öğretmenler, özel okul öğretmenlerinin sorunları, staj ve çıraklık mağdurları ve emeklilikte yaşa takılanlar gibi konular gündeme getirildi.

Depremzedeler için kira yardımının sona ermesinin getireceği sıkıntılar da konuşuldu.

ASGARİ ÜCRET 2. ARA ZAM GELECEK Mİ?

Görüşmede ayrıca, asgari ücret zammı konusu da konuşuldu.

Özel, asgari ücret için Temmuz ayında 2. bir ara zam talebinde bulundu.