CHP MYK toplantısı ne zaman? Asgari ücretin ardından olağanüstü toplantı kararı
Asgari ücretin belirlenmesinin ardından rakama muhalif sesler yükselirken CHP’de olağan üstü MYK kararı aldı. Toplantının yapılacağı zaman ve toplantı sonrası yapılacak açıklama merak konusu oldu.
2025 yılı asgari ücretine ilk tepki CHP’den geldi. CHP’nin Genel Başkan Özgür Özel’in çağrısıyla olağanüstü MYK toplantısı yapacağı öğrenildi. Toplantının yapılacağı tarih araştırılmaya başlandı.
CHP MYK TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Asgari ücret üzerine toplanacak olan CHP MYK’nın 25 Aralık Çarşamba (bugün) saat 10:30’da toplanacağı duyuruldu.
CHP MYK CHP Genel Merkez Binası’nda düzenlenecek ve burada asgari ücret artışı ile ilgili yapılacak hamleler masaya yatırılacak.
ÖZGÜR ÖZEL ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEDİ?
2025 yılı için açıklanan asgari ücretin yetersiz olduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “22.104 TL’lik asgari ücret, işçinin gerçek hayat koşullarını yansıtmıyor.” ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel, maaş zammının hükümetin halkla bağını kopardığının bir göstergesi olduğunu savunarak işçilerin haklarının görmezden gelindiğini dile getirdi.