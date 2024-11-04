CHP'de disipline sevk edilen Lütfü Savaş'ın neden ihracının istendiği belli oldu

04 Kasım 2024 09:43 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:20

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den kesin ihraç sebebiyle disipline sevk edildi. Vatandaşlar tarafından Lütfü Savaş kimdir, neden disipline sevk edildi sorularının cevapları araştırılıyor. Lütfü Savaş yaptığı açıklama nedeniyle disipline sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK ile iltisaklı olmaktan tutuklanmasının ardından eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş açıklama yapmıştı.

Yaptığı açıklamanın ardından CHP sözcüsü Deniz Yücel, Lütfü Savaş'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Vatandaşlar tarafından Lütfü Savaş neden disipline sevk edildi sorusunun cevabı araştırılıyor.

LÜTFÜ SAVAŞ NEDEN İHRAÇ EDİLECEK?

Lütfü Savaş yaptığı açıklamada partisini eleştirmiş ve "CHP DEM'lenmekle meşgul" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Lütfü Savaş'ın yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Terör örgütleri üzerinden içimize fitnelik sokan, etnik çatışma hayalleri görenler için bugün bu ülkenin kurucu iradesinin partisine her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Ve bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul.

Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız. Ve bugün gerek sınırımızda terör devleti kurmak isteyenler, gerekse sınırlarımız içinde ayrı devletçikler kurmak isteyenler karşısında daima yüce Türk milletini bulur.

Bu millet yeni kurtuluş savaşını hem başlatır, hem de zaferle taçlandırır. Bu millet ki; farklı etnik gruplardan olup, bütünleşmiş, birleşmiş ve vatan yüzeyinde millî birliği sağlamış Atatürk milliyetçiliği ile bir “Ulus Devlet” olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletidir.

Dileğim bu ülkenin kurucu partisinin de her türlü işgalden kurtulup ya da kurtarılarak kendi kurtuluş savaşını yapabilmesidir.

Bunun için ben Lütfü Savaş olarak bu mücadeleyi başlatıyorum. Ve CHP'nin kuruluş ayarlarına dönmesi için tüm CHP'lileri birlikte mücadele etmeye davet ediyorum."

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR, NERELİ?

Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Dağdüzü köyünde dünyaya geldi.

Eskişehir Anadolu Üniversiteis Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev aldı.

Başhekim yardımcılığı yapan Lütfü Savaş, 2007 yılında doçent oldu. 2006-2008 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevini yaptı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den Antakya Belediye Başkanı olarak aday olan ve seçimleri kazanan Lütfü Savaş, 2014 yerel seçimlerinde aday gösterilmeyince partisinden istifa etti.

CHP'ye katılarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Lütfü Savaş seçimleri kazandı.

2019 yerel seçimlerinde tekrardan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Lütfü Savaş 2024 yerel seçimlerini ise kazanamadı.