Son dakika | CHP'li Lütfü Savaş kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi!

03 Kasım 2024 21:46 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 22:12

Son dakika haberi: CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in açıklamasına göre, Hatay’ın eski belediye başkanı Lütfü Savaş, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Yücel, "MYK kararımız doğrultusunda, Lütfü Savaş’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesine karar verilmiştir" dedi.

Son dakika haberine göre, Hatay’ın eski belediye başkanı​ Lütfü Savaş​ CHP​'den kesin ihraç​ talebiyle disipline sevk edildi. Sosyal medya hesabından saatler önce paylaşımda bulunarak 'mücadele' başlattığını iddia eden Lütfü Savaş, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" demişti.

Lütfü Savaş'ın ihraç haberini CHP Sözcüsü Deniz Yücel yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Yücel, yaptığı açıklamada eski Hatay​ Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) oybirliği ile aldığı bir kararla, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini belirtti.

'LÜTFÜ SAVAŞ KESİN İHRAÇ TALEBİYLE...'

Yücel, "Geçmişte Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Sayın Lütfü Savaş, bugün gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısında oybirliği ile alınan kararla, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

LÜTFÜ SAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Lütfü Savaş ise sosyal medya hesabı üzerinden "mücadele" başlattığını duyurmuş ve, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" sözleriyle CHP'liler tarafından tepki toplamıştı.

Haberin ayrıntıları geliyor...