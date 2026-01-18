Çiftçi destek ödemeleri hesaplara yattı mı nereden nasıl öğrenilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yürüttüğü destek programları kapsamında çiftçi destek ödemesi 2026 yılına ilişkin gelişmeler dikkatle izleniyor.

Çiftçiler tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılıp aktarılmadığını ve ödeme durumunu nasıl sorgulayabileceklerini merakla araştırıyor.

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı ve çiftçi destek ödemeleri nasıl sorgulanır soruları ise en çok incelenen başlıklar arasında yer alıyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın son açıklamasına göre, 226 milyon 720 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi 16 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Hayvan hastalıkları tazminatı için 187 milyon 571 bin 559 lira,

Kırsal kalkınma yatırımları için 38 milyon 459 bin 44 lira,

Biyolojik ve biyoteknik mücadele için 689 bin 397 lira destekleme ödemesi sağlanacak.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, çiftçi destek ödemesi sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.

T.C. kimlik numarası ve kişisel e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan vatandaşlar, Çiftçi Kayıt Sistemi sayfası üzerinden kendilerine ait destek ödemesi bilgilerine erişebiliyor.

Destek ödemelerinin durumunu kontrol etmek isteyen üreticilerin, e-Devlet platformunda yer alan ÇKS ekranına giriş yapmaları yeterli oluyor.