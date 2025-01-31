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Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? Çiğdem Bayraktar Ör’ün neden tutuklandığı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
31 Ocak 2025 22:42 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 23:04
Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? Çiğdem Bayraktar Ör’ün neden tutuklandığı araştırılıyor

Gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Ör'ün, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? Çiğdem Bayraktar Ör’ün neden tutuklandığı araştırılıyor - 1. Resim

ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR NEDEN TUTUKLANDI?

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Çiğdem Bayraktar Ör, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hâkimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.

Çiğdem Bayraktar Ör kimdir? Çiğdem Bayraktar Ör’ün neden tutuklandığı araştırılıyor - 2. Resim

ÇİĞDEM BAYRAKTAR ÖR KİMDİR?

Çiğdem Bayraktar Ör, tarih ve siyaset alanında yaptığı çalışmalarla bilinen bir akademisyendir.

Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır.

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Kaynak: TGRT Haber

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