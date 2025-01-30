Bilirkişi soruşturmasında yeni gelişme: Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest

30 Ocak 2025 01:49 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 01:55

İstanbul’da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayda alınarak ifşa edilmesi ve bilirkişinin hedef gösterilmesine ilişkin soruşturmada Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteci Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen bir şahıs ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alınıp yayınlanmak suretiyle ifşa edildiği, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edildiği tespit edilmişti.

3 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin 27 Ocak tarihinde Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı iddia edilen Barış Pehlivan, Sunucu Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılmış, 3 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERDEN SONRA NE OLDU?

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilmiş, şüphelilerden Selek ve Asker, savcılığa verdikleri ifadelerinin ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılmıştı. Öte yandan şüpheliler Barış Pehlivan ve Serhan Asker’in alınan ifade içeriklerine göre Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Program Koordinatörü Kürşat Oğuz’un da atılı suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle adı geçen şüphelilerin de ifadelerinin alınması amacıyla Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmişti.

HALK TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte işlemleri tamamlanan şüpheliler, gazeteci Barış Pehlivan, sunucu Kürşat Oğuz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.