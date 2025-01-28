Son dakika | Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı! Bilirkişi ile yaptığı görüşmeyi paylaşmıştı

28 Ocak 2025 18:11 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 18:38

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmalara Satılmış Büyükcanayakın isminin bilirkişi olarak atandığını belirtmesinin ardından, Büyükcanayakın ile telefon görüşmesini sosyal medyadan paylaşan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı.

Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında soruşturmalara bilirkişi olarak Satılmış Büyükcanayakın'ın atandığını belirtmesinin ardından Büyükcanayakın ile telefon görüşmesi yapan ve bu görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı.

Pehlivan yayına çıkmak üzere gittiği Halk TV binasının önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pehlivan, Fatih'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın’a yönelik iddiaları gündeme taşıdı. Bu açıklamaların ardından İmamoğlu'na yeni bir soruşturma daha başlatıldığını bildirmişti.

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmanın yanı sıra, Halk TV ve Gazeteci Barış Pehlivan’ın, söz konusu bilirkişi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini "izinsiz kaydederek yayınladıkları" gerekçesiyle ayrı bir soruşturmaya dahil edildiği öğrenilmişti.