AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' tepkisi: Hedef göstermekle adaletten kaçamayacak

27 Ocak 2025 17:15 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:15

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi açıklamasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Dağ, "Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Basın toplantısındaki sözleri için savcılık harekete geçti

Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Basın toplantısındaki sözleri için savcılık harekete geçti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah adını "Turbun büyüğü" koyduğu bir basın toplantısı düzenledi. Beylikdüzü belediyesi başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin hakkında açılan ve 7 yıl hapis ile siyasi yasak istemli ihale davasında Danıştay’ın belediye başkanının ceza sorumluluğu olmadığına dair kararını hatırlatan İmamoğlu, dosyanın bilirkişiye gittiğini belirtti. 3 temmuz 2022’de bilirkişinin 'Sıradışı bir rapor' yazdığını ifade eden İmamoğlu, “Bilirkişi Danıştay’ın kararını doğru bulmadı. Savcı iddianamede belediye başkanının sorumlu olduğunu yazdı ve bunu iç denetçi raporuna dayandırdı. Ama ortada böyle bir rapor yok” diye konuştu. “Bu bilirkişi özel bir kişi” diyen İmamoğlu, bu bilirkişinin aynı zamanda Beşiktaş ve Esenyurt belediye başkanlarına yönelik operasyonda da görev aldığını belirtip ismini açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklamasının hemen ardından AK Parti'den cevap gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu'na tepki gösterdi.

"TAM BİR HUKUKSUZLUKTUR"

Dağ, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tutum hem adaletin tarafsızlığını zedelemiş hem de yargı üzerinde baskı kurma girişimini açıkça ortaya koymuştur. Yapılan basın toplantısında ısmarlama sorularla hukuksuzluğun normalleştirilmesi, ardından bir gazetecinin hedef gösterilen bilirkişiyi gizlice ses kaydına alıp bunu kamuoyuna servis etmesi, gazetecilik meslek ilkelerinin çiğnenmesinin yanı sıra tam bir hukuksuzluktur. Fondaş medyanın siyasi ajandalara hizmet ederek bu tür etik dışı yöntemleri savunması, kirli bir düzenin göstergesi olmuştur."

"YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

"Hukuk önünde hesap vermekten korkanlar, adalet mekanizmasını baskı altına almayı kendilerine bir yol bellemiştir" diyen Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hedef göstermelerle, gizli planlarla ve medya manipülasyonlarıyla kimse adaletten kaçamayacak, her türlü algı ve manipülasyona rağmen adalet yerini bulacaktır. Bu kirli düzenin bir parçası olan herkes, yargı önünde hesap verecektir"