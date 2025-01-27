Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Basın toplantısındaki sözleri için savcılık harekete geçti

27 Ocak 2025 11:49 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 11:58

Son dakika haberi: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü basın toplantısındaki sözleri için savcılık hareket geçti. İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu tutuklanacak mı? Şamil Tayyar canlı yayında cevapladı! Çok ses getirecek sözler: 'Sağlam bir dosya olmazsa...'

Ekrem İmamoğlu tutuklanacak mı? Şamil Tayyar canlı yayında cevapladı! Çok ses getirecek sözler: 'Sağlam bir dosya olmazsa...'

İstanbul​ Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu​'nun basın toplantısında kullandığı ifadeleri hemen ardından savcılık​ harekete geçti. Ekrem İmamoğlu hakkında; "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarından resen bir soruşturma​ daha başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir"

AKIN GÜRLEK HAKKINDAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu hakkında; katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle de soruşturma başlatıldı.