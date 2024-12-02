Özgür Özel'in 'Akın Gürlek' sözlerine Bakan Tunç'tan tepki: Hakaret siyasetine millet müsaade etmez!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında yaptığı açıklamalarda İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Özel, Gürlek'i "seyyar giyotin" olarak nitelendirirken, "Ama bunların geldiği yer belli ya, aynı FETÖ'deki abileri gibi bu bakanın imamı Akın Gürlek'tir. Abdullah Öcalan'a milletvekili yollayıp da Akın Gürlek kızıyor diye ana muhalefeti belediye başkanına yollamayan bu iktidarı milletimize şikâyet ediyorum. Olmaz olsun sizin izniniz" demişti. Özel bugün yaptığı açıklamada da Gürlek için, "Başka iş bilmiyorsa avukatlık yapabilir" demiş ve avukatların tepkisini toplamıştı.

Özel’in açıklamalarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından cevap verdi. Tunç, Özel’in sözlerini "yargıya ve avukatlık mesleğine yönelik yakışıksız ifadeler" olarak değerlendirdi.

Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleği, adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adıdır. Savunma hakkının koruyucusu avukatlarımızı, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmak ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmamaktadır. Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir.

Daha önce hakim ve Cumhuriyet savcılarımızı hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP​ genel başkanı şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam etmektedir. Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz.

Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Sadece avukatlık mesleğine değil, görevini layıkıyla ve fedakarca yapan hiçbir meslek grubuna; karalayıcı, küçümseyici sözler sarf edilmemelidir. Bu özenli tavır sorumluluk sahibi herkesin görevidir."