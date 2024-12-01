CHP'nin yeni gençlik kolları başkanı Cem Aydın oldu!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 20:55 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 21:02
CHP'nin 17'nci Olağan Gençlik Kurultayı bugün gerçekleştirildi. Seçimlerde yeni gençlik kolları başkanı PM Üyesi Cem Aydın oldu.
CHP'nin 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, "Gelecek ve Umut" başlığıyla Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Türkiye'nin 81 ilinden gençlik örgütleri katılım sağladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayan kurultay, akşam saatlerinde tamamlandı.
YENİ BAŞKAN CEM AYDIN SEÇİLDİ!
Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, görevini kurultayın tek adayı PM Üyesi Cem Aydın'a devretti.
CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın oldu.
Kaynak: tgrthaber.com