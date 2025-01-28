İstanbul'da sisli havanın ne zaman dağılacağı belli oldu! 29 Ocak Çarşamba İstanbul'da hava kirliliği artacak

28 Ocak 2025 17:43 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:44

İstanbul'da 29 Ocak 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren sisli hava etkili olacak. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da sis ne zaman bitecek sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili meteoroloji uzmanı Güven Özdemir açıklama yaptı.

İstanbul güne yoğun sis ve kokuyla uyandı! Vatandaşları tedirgin eden uyarı: "Evden çıkmayın!"

İstanbul güne yoğun sis ve kokuyla uyandı! Vatandaşları tedirgin eden uyarı: "Evden çıkmayın!"

İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren sisli hava etkili olacak. Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemi İstanbul'u etkisi altına alacak. Ayrıca bu durumla birlikte İstanbul'da hava kalitesinde ciddi oranda düşüşlerin yaşanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, vatandaşların maskesiz olarak dışarıya çıkmaması gerektiğini belirtti.

İSTANBUL'DA SİS NE ZAMAN BİTECEK 29 OCAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre ise İstanbul'un geneli 29 Ocak 2025 Çarşamba günü puslu havanın etkisi altında olacak. Hava sıcaklıklarının ise 8 ila 15 derece arasında değişeceği belirtildi.

Meteoroloji uzmanı Özdemir tarafından açıklanan bilgilere göre İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak.

Özdemir konuyla ilgili açıklamasında "İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir" ifadelerini kullandı.

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İstanbul'un genelinde bu hafta hava kirliliği artacak. Özdemir, özellikle Göztepe, Uzunçayır ve Fikirtepe'nin E-5'e bakan kısımları ile Kartal, Mecidiyeköy'de hava kirliliğinin had safhalara ulaşacağının belirtti.

Kronik hastalığı olan çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması gerektiğini belirten meteoroloji uzmanı, vatandaşların maske takmaları gerektiğinin altını çizdi. Maske takılmaması durumunda ise hastalıkların ilerleme kaydedeceğini ifade etti.