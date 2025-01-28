İstanbullular dikkat! Meteoroloji uzmanı bölgeleri tek tek açıkladı: Maskesiz sakın çıkmayın!

28 Ocak 2025 12:55 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:12

Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemi İstanbul'u etkisi altına aldı. Meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, akşam saatlerinde sis ve puslu havanın daha da etkili olacağını söyledi. Hangi bölgelerde havanın kötü olacağını tek tek açıklayan Özdemir, "Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı" dedi.

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İstanbul'da sabah erken saatlerde etkili olan sisli ve puslu havanın bir hafta boyunca süreceği bildirildi. Afrika kaynaklı yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle İstanbul'da sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak. İstanbul'da bu durumla birlikte kentte hava kalitesinin düşmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Güven Özdemir, vatandaşlara kritik bir uyarı yaptı.

İstanbul'da bu günlerde sabah ve akşam saatlerinde sis ve pusun etkili olmasının sebebinin karaların hızlı bir şekilde soğuması olduğunu belirten Özdemir, "Gündüz sıcaklığı, güneş, radyasyonu absorbe ediyor, tutuyor ama gece saatlerinde ise güneşin batımıyla birlikte karalar hızla soğumaya başlıyor. Çünkü gökyüzü açık ve hızlı bir şekilde radyasyon kaybımız oluyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"

Karaların hızlı bir şekilde soğumasıyla birlikte deniz ile göl kenarlarında, ormanlık alanlarda buharlaşmaya neden olduğunu kaydeden Özdemir, "Bundan dolayı çukur yerlerde, dere kenarları, nehir kenarları, göl kenarları veya denizin bulunduğu kısımlarda sis ve pus olayını daha fazla görüyoruz. Mevsim kış, bundan dolayı da çok dikkatli olmamız lazım. Yüksek basıncın olduğu zamanlarda buzlanma ve sis olayı çok görebilecektir" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA 1 HAFTA BOYUNCA SİSLİ VE PUSLU HAVA ETKİLİ OLACAK"

İstanbul'da 1 hafta boyunca yağış beklenmediğini, yüksek basıncın etkisinin süreceğinin altını çizen Özdemir, "İstanbul'da 1 hafta boyunca sisli ve puslu hava etkili olacak. Metropollerde yaşayan vatandaşlarımızın sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus olayıyla birlikte hava kirliliğine de dikkat etmesi gerekiyor. Sabah erken saatlerde ve güneşin batımından itibaren hava kirliliği had safhayı bulacaktır. Kronik hastalığı olanların, çocukların mümkün olduğu kadar dışarıya çıkmaması lazım. Maskesiz dolaşılmamalı. Yoksa hastalıklar ilerleme kaydedecektir" dedi.

SANAYİ VE TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

Sanayinin ve trafiğin yoğun olduğu kesimlerde hava kirliliğinin etkili olacağını vurgulayan Özdemir, "İstanbul'da Göztepe, Uzunçayır, Fikirtepe'nin E-5'e bakan kısımları ile Kartal, Mecidiyeköy bu kısımlarda hava kirliliği had safhada" şeklinde konuştu.