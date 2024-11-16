Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Son yılların en kurak mevsimi! Aylar sonra yağmura kavuştular

Son yılların en kurak mevsimi! Aylar sonra yağmura kavuştular

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Kasım 2024 19:26 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 19:37

Denizli kuraklıkta kırmızı alarm veriyor. Yağış bekleyen ilimiz aylar sonra ferahlatan yağışlara kavuştu. Hem içme suyu hem de tarımda kullanılan suyun azalması sebebiyle büyük sıkıntı beklenen şehirde vatandaşlar yağan yağmurun tadını çıkardı.

Denizli​ bu yılın başından beri kuraklık​ açısından en zor aylarını yaşıyor. Bahar mevsiminde ve son olarak Eylül ayı başında hafif yağışlar yüzleri güldürmemişti. Bugün başlayan sağanak yağış​ üreticileri sevindirdi.

Yaz mevsiminden bu yana içme ve kullanma suyunda yaşanan sıkıntı nedeniyle sık sık tasarruf çağrılarının yapıldığı kentte, devam eden sağanak yağış​ sevinçle karşılandı. Meteoroloji'nin verdiği bilgilere göre yağışlar bir süre devam edecek.

Son yılların en kurak mevsimi! Aylar sonra yağmura kavuştular - 1. Resim

Aylardır beklenen yağışı sevinçle karşılayan Tavas​ ilçesi sakinlerinden Yahya Cangül, “Çok şükür memleketimize aylardır beklediğimiz bereket yağdı. İnşallah afetsiz olur. Çiftçilerimizin yüzü güler, esnafımızın yüzü güler ve vatandaşımızın yüzü güler. Kurdundan, kuşundan, böceğinden, bitkisinden hepimizin beklentisi bu bereketli yağmurların yağmasıdır. Çok şükür beklediğimiz yağmurlar yağmaya başladı” diye konuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
denizlikuraklıkyağışsağanak yağıştavas

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...