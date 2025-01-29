Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek adliyeye sevk edildi

29 Ocak 2025 11:18 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:31

Gözaltına alınan Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV sorumlu Müdürü Serhan Asker emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanması yoluyla yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, Seda Selek ve Halk TV sorumlu Müdürü Serhan Asker emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltıların ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılananın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) “_Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur_” ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) “Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır."