Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer, bir süredir kanser tedavisi görürken 57 yaşında hayatını kaybetti

27 Ağustos 2024 09:24 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 09:35

Mahallenin Muhtarları, Hamlet, Altınsoylar gibi projelerde yer alan başarılı sanatçılardan biri olan Cihat Tamer oğlunu kaybetti.

CİHAT TAMER'İN OĞLU ATİLLA TAMER ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Sanatçının oğlu Atilla Tamer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser gören isim bugün hayata gözlerini yumdu.

Cihat Tamer, Instagram hesabından acı haberi takipçileri ile "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Camisinde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" notunu düşerek paylaştı.

ATİLLA TAMER CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

Cenaze bugün Ataköy Ömer Doruk Camii'nde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.