Ünlü oyuncunun acı günü! Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 08:22 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 08:32
Cihat Tamer'in bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Cihat Tamer sosyal medya hesabından duyurdu. Atilla Tamer 57 yaşındaydı...
Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Cihat Tamer evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, hayatını kaybetti.
81 yaşındaki oyuncunun oğlu Atilla Tamer, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Durumu ağırlaşan Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Camisinde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" sözleriyle duyurdu.
Kaynak: tgrthaber.com