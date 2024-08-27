Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Ünlü oyuncunun acı günü! Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 08:22 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 08:32
Ünlü oyuncunun acı günü! Cihat Tamer&#039;in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti

Cihat Tamer'in bir süredir kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü oyuncu Cihat Tamer sosyal medya hesabından duyurdu. Atilla Tamer 57 yaşındaydı...

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Cihat Tamer evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncunun 57 yaşındaki oğlu Atilla Tamer, hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti - 1. Resim

81 yaşındaki oyuncunun oğlu Atilla Tamer, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti - 1. Resim

ACI HABERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Durumu ağırlaşan Atilla Tamer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cihat Tamer, acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik. Cenazesi yarın Ataköy Ömer Doruk Camisinde ikindi namazından sonra Bakırköy'deki aile mezarlığına defnedilecektir" sözleriyle duyurdu.

Ünlü oyuncu Cihat Tamer'in oğlu Atilla Tamer hayatını kaybetti - 1. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...