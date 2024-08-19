Çıldır Gölü, alg patlaması nedeniyle yeşil rengine döndü

19 Ağustos 2024 15:02 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 15:14

Görüntüler Ardahan'da kaydedildi! Milyonlarcası bir arada

Görüntüler Ardahan'da kaydedildi! Milyonlarcası bir arada

Doğu Anadolu’nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır'ın 2024 yaz aylarında yemyeşil görüntüsü gündem olurken sosyal medyada da çok konuşuldu.

Küçük çocuklar yeşil renge boyanan gölde yüzmeye devam ederken neden yeşil olur merak edildi.

ÇILDIR GÖLÜ NEDEN YEŞİL RENK OLDU?

Ardahan'da bulunan göl, alg patlaması nedeniyle yeşile dönerken sebebi su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi olurken sıcaklıkların artması da etki etti.

Göllerde dipte bulunan mavi - yeşil algler yüzeye sıcaklıklar sebebiyle çıkıyorken gölün yeşil bir tabaka olması vatandaşın dikkatini çekti.

Çıldır Gölü kıyılarında balçık ve peltemsi bir durum olurken görenler şaşkına dönüyor.

ÇILDIR GÖLÜ'NDE YÜZÜLÜR MÜ?

Doğu Anadolu'da yer alan Çıldır Gölü, yaz aylarında ziyaretçi akımına uğrarken sıcaklardan dolayı serinlemek isteyenler yüzmeyi tercih ediyor.

GÖL NE ZAMAN DONAR, TEKTONİK Mİ?

Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde olan göl, Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı su ve en büyük ikinci gölü olarak biliniyor.

Tektonik oluşumlu ve doğal bir set gölü olurken kuzey batısında yer alan Ermenistan sınırında Arpaçay kolu olan Telek Çayı'dır. Gölün olduğu bölgenin temeli tüf, bloktüfü, andezitik ve bazaltik akıntılarla marn ve konglomeralardan oluşuyorken Kuvaterner'e atfedilen bazaltik volkan grupları yükseliyor.

Göl, Aralık ayında donmaya başlarken kış boyunca donuk olarak kalıyor.