Club Brugge-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı gündem oldu! Maç kadrosu, muhtemel 11'ler belli oldu

20 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:36

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri kapsamında Juventus bu hafta Club Brugge deplasmanına çıkacak. Club Brugge-Juventus maçında Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu. Milan maçında sakatlanan milli futbolcunun karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçları kapsamında yarın (21 Ocak 2025 Salı) Club Brugge deplasmanına çıkacak.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 6 maçın 3'ünde galibiyet, 2'sinde beraberlik ve 1'inde mağlubiyet alarak 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

19. sırada yer alan Club Brugge ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan topladı.

KENAN YILDIZ CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak Club Brugge-Juventus maçında forma giymeyecek.

Geçtiğimiz hafta Milan ile oynanan karşılaşmada Kenan Yıldız sakatlanarak ikinci yarının başında oyundan çıkmıştı.

Teknik direktör Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'ı riske atmamak için Club Brugge maçında dinlendirmesi bekleniyor.

KENAN YILDIZ SAKATLANDI MI?

Kenan Yıldız, 18 Ocak 2025 tarihinde oynanan Juventus-Milan karşılaşmasında karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Ancak milli futbolcu karşılaşmanın 46. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerine Timothy Weah oyuna girdi.

Juventus tarafından yapılan açıklamaya göre Kenan Yıldız'ın kas yorgunluğu bulunuyor.

CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Ev sahibi Belçikalı ekip Club Brugge'da karşılaşma öncesinde sadece Zaid Romero'nun sakatlığı bulunuyor.

Juventus'ta ise Kenan Yıldız'ın yanı sıra Arkadiusz Milik ve Weston McKennie'de sakatlığı yüzünden karşılaşmada forma giymeyecek. Ayrıca sezonu kapatan Juan Cabal ve Bremer'de maçta oynamayacak.

Club Brugge-Juventus maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Vetlesen, Vanaken, Skoras; Jutgla

Juventus: Di Gregorio; McKennie, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Gonzalez, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic

CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşma yarın (21 Ocak 2025 Salı) saat 23.00'da başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım ilk 8'e girmek için büyük bir avantaj elde etmiş olacak.

CLUB BRUGGE-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika'da oynanacak olan Club Brugge-Juventus karşılaşması TRT Spor ve tabii ekranlarından yayınlanacak.