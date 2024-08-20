Coca-Cola boykotunun etkisi: Satış hacmi beklentileri düştü

20 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:19

Coca-Cola İçecek A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen satış hacmine ilişkin bildirimde Orta Doğu’da yaşanan savaşlar sebebiyle tüketicide oluşan duyarlılık gerekçe gösterilerek tüm yıl için satış hacmi beklentisinin orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ettikleri belirtildi.

COCA-COLA SATIŞLARI DÜŞTÜ MÜ?

Coca-Cola İçecek A.Ş. yetkilileri tarafından yapılan açıklamada net satış gelirinde de revizeye gidildiği belirtildi.

“Revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de 'düşük 40'lı yüzdelerde büyüme'den 'düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz.”

Buna göre, Coca-Cola’nın net satış gelir beklentilerinde ve satışların düşüş eğiliminde olduğu söylenebilir.

COCA-COLA HANGİ ÜLKEYE AİT?

1886 yılında Atlanta Georgia’da eczacı John Stith Pemberton tarafından üretilen Coca-Cola Amerika Birleşik Devletleri’ne ait bir markadır.

COCA-COLA İSRAİL’E DESTEK VERDİ Mİ?

Coca Cola, İsrail’e destek verdiğini açıklayan markalar arasında yer alıyor.

İSRAİL’DE COCA-COLA SATILIYOR MU?

Coca-Cola’nın yayımladığı cevaba göre İsrail’de bu markanın ürünleri satılmakta.