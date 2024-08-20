İçecek devinden Türkiye kararı! Boykot sonrasında küçülmeye gidiyor

20 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:58

İsrail’e maddi ve manevi destek verdiği için Türkiye’de uzun süredir boykot edilen Coca Cola A.Ş’nin satış hacmi düşürüldü. Coca-Cola'dan yapılan açıklamada "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz" denildi.

ABD merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye gelirlerinde düşüş yaşandığı için, yıl sonu tahmini kazanç rakamları da güncellendi.

İşte yapılan açıklamanın detayları:

Revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de 'düşük 40'lı yüzdelerde büyümeden düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz."

"Faaliyet ortamının daha da kötüleşmesi halinde FVÖK marjında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş riski görüyoruz. Bu potansiyel riski beklentilerimize dahil ederek, FVÖK marjı beklentimizi 'geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay' olarak değiştiriyoruz.