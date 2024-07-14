Copa America üçüncülük maçını Uruguay kazandı

14 Temmuz 2024 12:56 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:13

Kanada'yı penaltılarda geçen Uruguay, Copa America'da 3. oldu

Kanada'yı penaltılarda geçen Uruguay, Copa America'da 3. oldu

ABD'nin ev sahipliğinde 16 takımın katılımı ile düzenlenen 48. Copa America'da sona yaklaşıldı.

Yarı final aşamasında Arjantin ve Kolombiya rakiplerini mağlup ederek final aşamasına yükseldi.

Kanada ve Uruguay ise bugün üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar tarafından üçüncülük maçında kimin kazandığı merak ediliyor.

COPA AMERİCA 3.'LÜK MAÇINI KİM KAZANDI?

Copa America üçüncülük maçında Kanada ve Uruguay ABD'nin North Carolina eyaletinde bulunan Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Normal sürede 2-2 sonuçlanan maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da gol olmayınca karşılaşmanın kazananı penaltı atışlarında belirlendi.

Uruguay penaltı atışlarında 4-3'lük üstünlük sağlayarak 2024 Copa America'da 3. oldu.