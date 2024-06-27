Copa America'da Venezuela çeyrek finale yükselmeyi garantiledi! İşte muhtemel rakipleri

27 Haziran 2024 15:15 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 15:40

Güney Amerika'dan 10, Kuzey ve Orta Amerika'dan ise 6 takımın toplamda ise 16 takımın bulunduğu Copa America 2024, ABD'nin 14 farklı şehrinde düzenleniyor.

Turnuvanın grup aşamasının A ve B Grubu'nun ikinci maçları tamamlandı.

A Grubu'nda Arjantin çeyrek finale adını yazdıran takım olurken B Grubu'nda ise Venezuela oldu.

Ekvador'u 2-1, Meksika'yı ise 1-0 yenen Venezuela büyük bir avantaj elde ederek birinci olarak grup aşamasından çıkmaya hak kazandı.

Futbolseverler tarafından çeyrek finalde Venezuela'nın karşılaşabileceği muhtemel takımlar merak ediliyor.

VENEZUELA COPA AMERİCA ÇEYREK FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?

Venezuela çeyrek final karşılaşmalarında A Grubu'nun ikincisi ile 6 Temmuz tarihinde karşı karşıya gelecek.

ABD'nin Teksas Eyaletinde düzenlenecek olan maç, Türkiye saati ile gece 04.00'te yayınlanacak.

A Grubu'nda yer alan takımlar ise şöyle: