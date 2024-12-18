Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu

18 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 11:41

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları bugün kaldığı yerden devam ediyor. 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak olan maçlar kapsamında Çorluspor 1947-Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar Çorluspor 1947-Kocaelispor maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma saat 13.00'de General Basri Saran Stadyumu'nda oynanacak.

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TFF 1. Lig'de yer alan Kocaelispor​ ve TFF 3. Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947 bugün Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 5. tur karşılaşmaları kapsamında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor.

KOCAELİSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA?

ZTK​ kapsamında General Basri Saran Stadyumu'nda oynanacak olan Çorluspor 1947-Kocaelispor karşılaşması bugün saat 13.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Yunus Dursun yönetecek.

Dursun'un yardımcılıklarını ise Gökmen Baltacı ve Çağrıcan Pazarcıklı yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Abdullah Volkan Aydın görev alacak.

ÇORLUSPOR 1947-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorluspor 1947-Kocaelispor maçının TFF tarafından açıklanan herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Karşılaşmayı merak eden taraftarlar takımların sosyal medya hesaplarından karşılaşmanın gelişmelerini takip edebilecekler.

Bugün oynanacak olan diğer ZTK 5. tur maçları ise şöyle:

Saat 13:00

Keçiörengücü-Sivasspor​

Muşspor - Antalyaspor​

Kastamonuspor - Bodrumspor

Boluspor - 1461 Trabzon

Esenler Erokspor - İstanbulspor

Çorluspor 1947 - Kocaelispor

Saat 15:30