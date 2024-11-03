Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir? 19 Eylül 2024 tarihinde göreve atandı

03 Kasım 2024 19:54 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 20:08

Çorum'da bugün 6 katlı bir binada doğal gaz kaynaklı olduğu açıklanan bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Çorum Valisi konuyla ilgili açıklama yaptı. Vatandaşlar tarafından Çorum Valisi kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.

Çorum patlama sesiyle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var

Çorum patlama sesiyle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'ne bağlı Osmanlı Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binada bugün patlama meydana geldi.

Çorum Valisi tarafından yapılan açıklamada patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 33 kişinin yaralandığı belirtildi.

Vatandaşlar tarafından Çorum Valisi kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor.

ÇORUM VALİSİ KİMDİR?

19 Eylül 2024 tarihli 32667 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2024/321 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla, Çorum Valiliği görevine Ali Çalgan atandı.

ÇORUM VALİSİ ALİ ÇALGAN KİMDİR?

Ali Çalgan, 1966 yılında Malatya'da dünyaya geldi. ilk, orta ve lise eğitim öğretimini burada tamamladıktan sonra 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Yedek Subay olarak askerlik yaptıktan sonra 1990-1992 yılları arasında Türkiye Bilimsel Teknolojik Araştırma Kurumu Bütçe Finansman Müdürlüğü'nde çalıştı.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak Bursa Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Daha sonra sırayla Bursa Mudanya Kaymakam Refikliği, Çankırı'nın Şabanözü ve Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı.

Bu görevlerinin ardından 1993-1994 yılları arasında İngiltere'de dil eğitimi alarak, genel ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yürüttü.

1995-1998 yılları arasında Rize Derepazarı, 1998-2000 arasında Van Çatak, 2000-2003 arasında Ordu'nun Kumru ilçelerinde Kaymakamlık yaptı.

2003 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2004 yılında Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Ali Çalgan, 2007 yılında Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliği'ne tefrik edildi.

ABD Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde 2012 yılında yerel yönetimler ve kent güvenliği alanında araştırmalar yaptı.

2017 yılında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı görevine atandı.

19 Eylül 2024 tarihinde ise Çorum Valisi olarak atanan Ali Çalgan evli ve iki çocuk babasıdır.