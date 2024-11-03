Çorum patlama sesiyle sarsıldı! Ölü ve yaralılar var

03 Kasım 2024 14:57 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 16:12

Son dakika haberi: Çorum'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bilançoyu açıkladı.

Herkes büyük bir patlama sandı, gökyüzündeki kırmızı ışığın nedeni şoke etti

Herkes büyük bir patlama sandı, gökyüzündeki kırmızı ışığın nedeni şoke etti

Çorum​'da 5 katlı bir binada doğal gaz patlaması​ oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bölgeden gelen görüntülerde; patlamanın olduğu binada büyük hasar oluştuğu görüldü.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Patlama sonrası sokak savaş alanına döndü.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM TGRT HABER'E KONUŞTU

TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim, patlamayla ilgili detaylı bilgileri verdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim şu ifadeleri kullandı:

"Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Valimizle birlikte Kargı ilçemizde bir programdayken maalesef bu üzücü haberi aldık. Orada itfaiye ekiplerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde ön incelemelere göre patlama doğal gaz kaynaklı. Maalesef şu anda bir ölü, 16 yaralımız var. Yaralılarımız hastanelere sevk edildi, tedavileri devam ediyor. Biz de programımızı iptal edip bölgeye gidiyoruz"

ÇORUM VALİSİ ALİ ÇALGAN'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

TRT Haber'e konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan da felakette 1 kişinin hayatını kaybetti, 16 kişinin de yaralandığını aktardı. Vali Çalgan, yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı bilgisi de paylaştı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Çorum'da beş katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'nde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan, Ahlatçı Holding'e bağlı yetkili doğalgaz şirketi Çorumgaz ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamadı 1 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş 16 vatandaşımız yaralanmıştır ilk belirlemelere göre doğal gaz patlaması olduğu değerlendirilmekte olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmış olup olayı tüm yönleriyle incelenmekte ,sorumluluğu olan kişi ve kişiler hakkında adli yünden gereğinin en kısa sürede yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER...

Sıkça Sorulan Sorular DOĞAL GAZ PATLAMASI NASIL OLUR? Doğalgaz patlaması, dikkatsizlik, ihmaller veya çeşitli başka sebeplerle ortaya çıkabilen olumsuz durumlar arasındadır. Doğalgaz patlamalarına yol açan nedenlerden biri, hatalı kurulum olabilirken, en sık görülen patlama sebeplerinden biri ise tesisat ve cihazların eksik bakımının yapılmamasıdır.

Son dakika haberinin detayları gelecek...