Cuma günü yağmur var mı? 6 Aralık MGM haritası paylaşıldı

04 Aralık 2024 14:15 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 14:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün içerisinde Türkiye genelinde hava durumu beklentisini duyuruyor. Haftalık, günlük ve 15 günlük hava durumu tahmini sonrası cuma günü yağmur olup olmadığı da vatandaşın gündeminde.

Orhan Şen'den hafta sonu için uyarı! Hem kokusuz hem zehirleyici

Orhan Şen'den hafta sonu için uyarı! Hem kokusuz hem zehirleyici

Son günlerde ülkemizde hakim olan yağmur​ etkisini sürdürüyor. Geçen hafta birçok ilde kar yağışı yaşanırken bu hafta kapalı ve yağışlı hava ile devam ediyor.

Cuma ve Cumartesi günü dışarıda plan yapacak olanlar MGM İstanbul​, İzmir, Balıkesir, Çanakkale ve Samsun hava durumu​ tahminini paylaştı.

CUMA GÜNÜ YAĞMUR VAR MI 6 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre cuma günü Türkiye genelinde Ege Bölgesi'nde yağış beklenirken diğer bölgelerde yağmur beklentisi bulunmuyor. İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 13 derece olan sıcaklıklar Anadolu Yakası'nda 17 derecelere çıkacak. İstanbul'da genel olarak yağış beklentisi olmazken bulutlu ve güneşli hava olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz​ Bölgesi'nde sıcaklıklar 15 - 17 derecelerde seyir ediyor ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde genel olarak sis ve pus beklentisi yer aldı.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞMUR VAR MI 7 ARALIK 2024?

MGM verilerine göre Tekirdağ, Edirne, Çorlu gibi illerimizde cumartesi günü yağmur yağışı bulunuyor. Sıcaklıklar 15 derece civarında olurken İstanbul'da sıcaklıklar 15 ile 19 derece aralığında olacak.

Cumartesi günü Karadeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar 16 - 18 derece olurken güneşli ve bulutlu hava bekleniyor.

Cumartesi günü Ege Bölgesi'nde yağışlar devam ederken Akdeniz​ Bölgesi'nde bazı illerde sağanak yağış öngörüldü.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI 4 ARALIK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yayınlanan hava durumu haritasına göre bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklentisi var.

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı olması öngörülürken Akdeniz kıyılarında sağanak beklentisi bulunuyor.

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur öngörüldü.