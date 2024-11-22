Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara ve Bursa namaz vakitleri 22 Kasım 2024

22 Kasım 2024 09:14 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 09:26

Cuma günleri ibadetini gerçekleştirecek olanların gündeminde cuma namazının saat kaçta başladığı yer alırken öğle vaktine doğru İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya'da cuma namaz saatleri araştırılıyor. 22 Kasım ezan vakitleri haberimizde yer alıyor.

Her cuma günü alnı secde ile kavuşan vatandaşlarımız sık sık İstanbul​, Konya​, Balıkesir​ ve Ankara​ cuma namazı saatlerini kontrol ediyor.

Mübarek günde ezan vakitleri araştırılırken İstanbul'da cuma namaz vakti de merak ediliyor.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 22 KASIM İSTANBUL?

22 Kasım Cuma günü namaz kılacak olan vatandaşlar namaz saatlerini araştırdı. İstanbul'da öğle namazı saati 13.02 olurken, Adana'da 12.35'te okunacak.

22 Kasım günü Adıyaman'da ezan 12.23'te okunacak.

Afyonkarahisar'da 12.55'te okunurken Ağrı'da ezan 12.05'te okunacak.

Bugün cuma namazı kılacak olan vatandaşlar için ezan vakti Aksaray'da 12.41, Amasya'da 12.34 ve Ankara'da 12.46 olarak paylaşıldı.

ANTALYA, ARDAHAN, ARTVİN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bugün camilerde namaz kılacak olan vatandaşlarımız ibadetini gerçekleştirmek adına namaz vakitlerini sık sık kontrol ediyor.

Antalya'da ezan vakti 12.54, Ardahan'da 12.06, Artvin'de 12.10 ve Aydın'da 13.05 olarak paylaşıldı.

Balıkesir'de cuma namazı saati 13.06, Bartın'da 12.48, Batman'da 12.12 oldu.

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre cuma günün önemi şöyle:

Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

(Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

(Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]