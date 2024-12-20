Cumartesi günü yağmur var mı? 21-22 Aralık Hafta sonu havanın nasıl olacağı merak edildi

20 Aralık 2024 10:30 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 11:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hafta sonu hava tahmini raporu yayımlandı. Raporun yayınlanmasının ardından plan yapan vatandaşlar havanın yarın yağmurlu olup olmayacağını merak etmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre yarın Ege Denizi'nden gelen yağışlı hava nedeniyle bazı bölgelerde yağmur etkili olurken, doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don bekleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa için hafta sonu hava durumu tahminleri belli oldu.

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu

Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar hava durumu raporunu merak ediyor.

MGM tarafından yayınlanan veriler sayesinde 15 günlük süre boyunca havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz.

Hafta sonu için plan yapan vatandaşların gündeminde hafta sonu hava durumu raporu bulunuyor.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da yaşayan vatandaşlar tarafından yarın (21 Aralık 2024 Cumartesi) havanın yağmurlu olup olmayacağı araştırılıyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK 21-22 ARALIK?

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinde seyredecek.

İç ve batı kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Tahminlere göre 21 Aralık Cumartesi günü yurdun büyük bir bölümünde yağış bekleniyor.

Özellikle Ege Bölgesi genelinde, Akdeniz batısında ve Marmara'nın orta ile güney kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise parçalı bulutlu ve sisli bir havanın etkili olması bekleniyor. MGM tarafından bölgede yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Pazar günü ise ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak ve iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR MI?

MGM'nin raporuna göre İstanbul'da hafta sonu hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden itibaren Cumartesi günü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Pazar günü ise İstanbul'da yağışların aralıklarla devam ederek şiddetlenmesi bekleniyor. Ortalama hava sıcaklığının hafta sonu İstanbul'da 15 derece olması bekleniyor.

İZMİR, ANKARA, ANTALYA, BURSA'DA HAVA YARIN YAĞMURLU MU?

İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa'da yurt genelinde olduğu gibi hafta sonu yağışın etkili olması bekleniyor.

MGM tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri şöyle:

MARMARA

Çanakkale 16°C

Edirne 16°C

İstanbul 15°C

Sakarya 18°C

EGE

A.Karahisar 11°C

Denizli 16°C

İzmir 17°C

Manisa 18°C

AKDENİZ

Adana 18°C

Antalya 18°C

Hatay 15°C

Mersin 19°C

İÇ ANADOLU

Ankara 8°C

Çankırı 7°C

Eskişehir 3°C

Konya 10°C

BATI KARADENİZ

Bolu 9°C

Düzce 17°C

Kastamonu 9°C

Zonguldak 15°C

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Artvin 7°C

Samsun 16°C

Tokat 10°C

Trabzon 13°C

DOĞU ANADOLU

Erzurum 0°C

Kars 2°C

Malatya 6°C

Van 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU