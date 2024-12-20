Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok ile kar ve sağanak uyarısı: Hafta sonu birden değişecek! İşte il il hava durumu

20 Aralık 2024 05:52 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 05:56

Hafta sonu boyunca Türkiye’nin dört bir yanında yağış, sis ve kar etkisini gösterecek. İstanbul’da sağanak yağışlar trafiği ve günlük yaşamı zorlaştırabilirken, doğu bölgelerde kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkileyebilir. Özellikle Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli yağışlara dikkat! İşte 20 Aralık Cuma günü ve hafta sonu hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde etkili yağışlar ve yer yer kar​ yağışı görülecek. Hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarının inişe geçmesi ve şiddetli yağışların etkili olması bekleniyor.

SİS​ VE PUS UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görülebilir. Görüş mesafesinin azalabileceği bu saatlerde sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

CUMA GÜNÜ HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Cuma günü genelinde iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta sonu sıcaklık tekrar düşüşe geçecek.

METEOROLOJİK UYARILAR:

Kuvvetli Yağış: Gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Aydın çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi.

Gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Aydın çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi. Buzlanma ve Don: Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı riski var. Tedbir alınması öneriliyor.

Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı riski var. Tedbir alınması öneriliyor. Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor. Dik ve eğimli yamaçlarda dikkatli olunmalı.

HAFTA SONU HAVA SICAKLIKLARI BİRDEN DÜŞECEK

Cuma-cumartesi günü batıda sıcaklıklar yer yer 15-18 derece seviyelerinde seyrederken, iç ve doğu kesimlerde 5-10 derece civarında olacak.

PAZAR GÜNÜ KAR VE SOĞUKLAR GELİYOR

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağışlar devam ederken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yer yer karla karışık yağmur görülebilir.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Cumartesi günü İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sağanak yağışların özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. Pazar günü ise sıcaklıklar 9 derece seviyelerine inecek. Yağış​ geçişleri yaşanabilir.

20 ARALIK HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın batısı, Bursa ve İstanbul çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Gece saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir’in batı ilçelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir.

EGE

Az bulutlu ve açık başlayan gün, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

AKDENİZ

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Öğleden sonra parçalı bulutlu bir gökyüzüyle Antalya’nın doğu ilçelerinde sağanak yağış görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak, zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Öğleden sonra parçalı bulutlu bir gökyüzüyle karşılaşılabilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bölge genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.

DOĞU ANADOLU

Bölgenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinden sonra Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve sis bekleniyor. Doğu kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Zamanla parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.